giovedì, 23 settembre 2021, 14:08

di diego checchi

Squadra che vince non si cambia. Il vecchio adagio calza a pennello più che mai con la situazione della Lucchese. È vero che manca ancora un allenamento ma non crediamo che mister Pagliuca voglia stravolgere più di tanto la squadra che ha battuto per 2 a 1 l’Olbia.

In fin dei conti, in attacco Nanni, Semprini e Belloni hanno fatto il loro e anzi, di più. Fedato, quando è entrato dalla panchina, è stato determinante come tutti gli altri cambi. Quindi è giusto proseguire sulla stessa lunghezza d’onda, magari con un’unica eccezione: ci saranno da verificare le condizioni di Bellich, alle prese con il mal di schiena. Se non ce la dovesse fare sarebbero pronti Bachini o Dumbravanu per poterlo sostituire.

Stanno crescendo a dismisura anche le condizioni di Visconti e visto che martedì prossimo ci sarà il turno infrasettimanale contro il Teramo, potrebbe scoccare la sua ora. Ci potrebbe essere anche il ritorno in campo di Fedato al posto di uno tra Semprini e Belloni. Intanto pensiamo alla sfida di sabato contro l’Ancona Matelica, dove non dovrebbe cambiare niente, anche se il tecnico ci ha abituati a sorprese dell’ultima ora.