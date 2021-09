Porta Elisa News



Virtus Entella, una sicura protagonista

giovedì, 9 settembre 2021, 19:05

di diego checchi

Una Virtus Entella "grandi firme", quella che affronterà la Lucchese domenica prossima a Chiavari. La squadra, affidata quest'anno a Gennaro Volpe, è una delle favorite per la vittoria del campionato insieme a Pescara, Reggiana e Modena.

I liguri saranno sicuramente arrabbiati dopo la sconfitta per 3 a 1 subita sul campo di Pontedera con l'Aquila Montevarchi, e il tecnico si è assunto tutte le responsabilità del risultato per non essere riuscito a motivare a dovere i ragazzi, che hanno sbagliato soprattutto l'approccio iniziale.

Parlando di modulo tattico, bisogna sottolineare che l'Entella si schiera, solitamente, con il 4-3-1-2 e in questa stagione, in attacco, si è punta molto sull'ex Pontedera Magrassi, rientrato dal prestito, che gioca in coppia con Morosini o Lescano. Alle spalle dei due attaccanti c'è uno dei due ex rossoneri nella rosa dell'Entella Andrea Schenetti (l'altro è il portiere Daniele Borra che non ha ancora giocato in campionato perché infortunato).

Nella squadra di Chiavari gli ex non si trovano soltanto in campo ma anche dietro alla scrivania, infatti sia il Direttore Sportivo Matteo Superbi che il Direttore Generale Matteo Matteazzi hanno giocato nella Lucchese in tempi diversi, senza contare il segretario generale Nicola Bendetti.

Tornando al campo, ci potrebbe essere l'esordio dal primo minuto del difensore centrale argentino Matias Silvestre, che ha avuto esperienze in Serie A con le maglie di Inter e Milan solo per citarne alcune; per il resto dovremmo vedere la stessa formazione di domenica scorsa, anche se i cambi in panchina non mancano e al posto di uno fra Dessena e Paolucci potrebbe esserci Armand Rada, ex centrocampista del Renate.

Questa la probabile formazione. Virtus Entella (4-3-1-2): 1 Paroni, 31 Di Cosmo, 26 Silvestre, 15 Pelizzer, 3 Barlocco, 28 Rada, 23 Paolucci, 27 Cicconi, 10 Schenetti, 20 Morosini, 9 Magrassi. A disposizione: 24 Borra, 2 Cleur, 17 Karic, 32 Lascno, 21 Coppolaro, 14 Lipani, 30 Macca, 8 Capello, 33 Merkaj, 35 Pavic, 22 Syalus, 7 Dessena. Allenatore: Volpe.