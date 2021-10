Porta Elisa News



Bachini: "Siamo un grande gruppo"

sabato, 23 ottobre 2021, 20:22

Soddisfatti per il risultato e per la prestazione i giocatori rossoneri che sono venuti in sala stampa, il primo a parlare è stato Matteo Bachini, che ha spiegato il perché del calo nel secondo tempo: "Alla fine si sono fatte sentire anche le due partite precedenti e il viaggio di ritorno da Fermo, eravamo stanchi, ma i 3 punti oggi erano fondamentali, siamo felicissimi. Siamo professionisti e anche se non giochiamo dobbiamo sempre farci trovare pronti, all'inizio della stagione in difesa avevamo avuto qualche esitazione ma stiamo migliorando. La Reggiana? E' uno squadrone, noi li affronteremo con umiltà ma andremo a imporre il nostro gioco come abbiamo sempre fatto.Sicuramente dovremo essere cattivi in difesa perché non potremo concedere niente a una squadra così forte. La squadra può sicuramente migliorare, siamo un grande gruppo e devo dire i giovani hanno grande qualità e penso che ne vedremo alcuni in categorie superiori nei prossimi anni".

A seguire il collega di reparto Federico Papini: "Oggi credo che si sia vista una grande Lucchese, era importantissimo vincere a casa nostra, e avevamo contro una squadra che non merita questa classifica. Hanno fatto una partita maschia ma noi siamo stati bravi a non mollare, anche i cambi hanno dato una grande mano. Mi trovo bene come terzino, io mi adatto a qualunque ruolo il mister mi voglia affidare. Mister Pagliuca è esigente ma ci sta dando indicazioni chiare sulla sua visione del gioco e stiamo migliorando tanto, ha un grande carisma e ci trasmette una grande carica e sfrontatezza. Questa Lucchese può arrivare lontano e togliersi tante soddisfazioni se rimaniamo concentrati per 100 minuti come abbiamo fatto nelle ultime gare". Entrambe i giocatori hanno dedicato la vittoria a Dollaro.