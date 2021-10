Porta Elisa News



Bensaja: "Vittoria di un gruppo fantastico"

sabato, 16 ottobre 2021, 17:02

Nicholas Bensaja arriva in sala stampa a commentare la gara e ci tiene a dedicare la vittoria a Dollaro, un amico del mister a cui il tecnico ha in precedenza a sua volta dedicato i tre punti: "Questa è stata la vittoria di un gruppo fantastico, ognuno di noi farebbe di tutto per la squadra, meritiamo molto di più di quello che stiamo ottenendo".

"Sicuramente c'è da migliorare nella gestione di alcuni episodi, ma prendiamo il positivo, anche oggi come sempre abbiamo dominato le partita, il gioco c'è e ci sarà sempre. La Fermata? C'è poco tempo per prepararla ma anche questa volta il mister saprà come farlo al meglio".