Dumbravanu in lizza per una maglia da titolare

mercoledì, 27 ottobre 2021, 19:58

Doppio allenamento per la Lucchese all'acquedotto e Minala si è allenato interamente con il gruppo: il camerunense è ancora un po' indietro di condizione ma sarà sicuramente a disposizione di Pagliuca per la trasferta di Reggio dove potrebbero esserci novità a centrocampo e in attacco

mercoledì, 27 ottobre 2021, 16:51

Il dirigente rossonero dice la sua sul dibattito sviluppatosi sui social dopo la notizia della convocazione della conferenza dei servizi: "Il progetto presentato in conferenza servizi preliminare ha bisogno in questo momento di sapere se l’opera è di interesse pubblico: chi può dire che non lo è?"

mercoledì, 27 ottobre 2021, 08:02

Entro i primi giorni della prossima settimana, dovrebbe riunirsi la conferenza dei servizi per il progetto di finanza sviluppato dall'Aurora Immobiliare e dalla Lucchese. A annunciarlo è lo stesso assessore allo Sport Stefano Ragghianti: “Ci sono delle questioni che mi paiono superabilie che riguardano il piano economico finanziario, la questione...

martedì, 26 ottobre 2021, 18:46

Ripresa la preparazione all'Acquedotto in vista della partita di lunedì prossimo a Reggio Emilia: tutti gli occhi puntati sul primo allenamento di Minala che è apparso indietro con la prepazione, per lui sia lavoro personalizzato che partitella a pressione con la squadra. Eklu non si è allenato precauzionalmente