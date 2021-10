Porta Elisa News



Fracassi: "Faremo di tutto per uscire da questa situazione"

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:26

Una trasmissione densa di significato quella che c'è stata ieri sera a Corner Corto dove Stefano Fracassi, il più stretto collaboratore di Pagliuca, ha sviscerato tutti gli argomenti. Ovviamente partendo dalla sconfitta di Modena e sottolineando: "Siamo tutti rammaricati per il risultato. Avevamo la partita in mano e invece negli ultimi 5 minuti l'abbiamo persa. Questo non deve più succedere anche se sull'azione del secondo gol c'era un fallo su Frigerio da parte di un giocatore del Modena. Lì è stata invertita la punizione. Poi Marotta è stato furbo e scaltro in area di rigore a fare il resto ma la prestazione è stata comunque confortante. Adesso bisogna cominciare a vincere. Sono dell'avviso che le prossime quattro partite siano molto importanti per il nostro futuro. Comprendo anche l'amarezza dei tifosi perché sono uno di loro ma credetemi, insieme a Guido Pagliuca, allo staff e ai ragazzi, stiamo facendo di tutto per uscire da questa situazione e la società non ci fai mancare niente. Questo è già importante. Vorremmo tutti dare delle gioie ai nostri tifosi a partire da domenica prossima. Spero che in tanti possano venire allo stadio".

Poi il tema si sposta sull'obiettivo primario che deve avere la squadra in questa stagione. "Il nostro obiettivo deve essere solo e soltanto quello di salvarci senza pensare troppo in alto. Il nostro prossimo avversario è la Vis Pesaro che considero una squadra rognosa e difficile da battere ma noi troveremo il pertugio giusto per farlo. Sempre attraverso il gioco".

Intanto i tifosi continuavano a sollecitare Fracassi su diversi argomenti: lo vorrebbe uno come Marotta nella sua squadra? "Se vi devo dare una risposta secca dico di no. Mi tengo i miei giocatori cercando di aiutare il mister a migliorarli giorno dopo giorno. Mi chiedete se c'è bisogno di un difensore, un centrocampista o un attaccante? Adesso è inutile parlare di questa cosa, abbiamo dei giocatori non ancora al massimo tipo Belloni, Shaka Mawli, ecc, ecc... Poi non possiamo contare su Picchi, Zanchetta e Panati. Quelle sul mercato sono considerazioni che non spettano a me ma alla società e al mister al momento opportuno. Mi chiedete come ho trovato il gruppo alla ripresa degli allenamenti dopo la sconfitta di Modena? Un po' giù di corda. Poi il presidente ha parlato con la squadra e in seguito anche il mister. Dopo ho visto i giocatori rinfrancati. Menomale ci siamo messi alle spalle questa sconfitta perché sono stati due giorni di grande delusione e arrabbiatura per il sottoscritto perché non doveva andare così. Ai tifosi dico che metteremo il massimo impegno per invertire la rotta già da domenica prossima e che io mi sento uno di loro e capisco quando sono arrabbiati".