Porta Elisa News



La sfida rossonera alle stelle

domenica, 31 ottobre 2021, 12:16

di diego checchi

Sulla carta, quella di Reggio Emilia, potrebbe rappresentare una trasferta proibitiva per la Lucchese ma non sarà così, perché la squadra di Pagliuca ha dimostrato di saper giocare a viso aperto contro chiunque, ormai i giocatori conoscono a memoria gli schemi del tecnico di Cecina e hanno formato un gruppo veramente forte sotto ogni punto di vista.

È certo quindi che vedremo una partita aperta, con due squadre che giocano a calcio senza alcun timore reverenziale. La Lucchese non snaturerà il suo gioco perché avrà di fronte la capolista ma anzi cercherà di mettere a nudo tutti i difetti degli avversari per portare a casa un risultato positivo partendo da un presupposto basilare: l'attenzione di tutta la squadra nella fase difensiva.

Per questa trasferta mancherà l'ultimo arrivato Minala perché non è ancora al massimo della condizione e comunque è in attesa dell'arrivo del transfer dalla Cina, di conseguenza non sappiamo ancora quando il giocatore potrà essere a disposizione di Pagliuca. Non ci saranno nemmeno Baldan, Picchini, Zanchetta, Nannini e Brandi, tutti alle prese con alcuni guai muscolari.

Per quanto riguarda il modulo, non crediamo che ci possano essere delle grandi novità anche se in settimana è stato provato una sorta di 4-4-2, questa la probabile formazione. Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 2 Papini, 5 Bachini, 13 Bellich, 21 Corsinelli, 16 Frigerio, 19 Eklu, 3 Visconti, 29 Fedato, 10 Semprini, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 14 Quirini, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 4 Bensaja, 24 Lovisa, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 11 Panati, 20 Schimmenti, 25 Ruggiero, 30 Belloni. Allenatore: Pagliuca.