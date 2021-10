Porta Elisa News



Leonardo Baldini nuovo preparatore dei portieri

venerdì, 1 ottobre 2021, 17:44

La Lucchese comunica ufficialmente di aver conferito a Leonardo Baldini, in arrivo dall’Empoli FC, l’incarico di preparatore dei portieri della prima squadra per la stagione in corso.

Baldini prende il posto di Enzo Biato, che per motivi personali non potrà seguire con assiduità la squadra, resta comunque a far parte della famiglia rossonera come collaboratore incaricato.