Lucchese, gli orari delle gare sino alla prima di ritorno

sabato, 9 ottobre 2021, 12:23

Contro la Vis Pesaro, con Pagliuca, per la prima volta in stagione in panchina al "Porta Elisa", i rossoneri dovranno cercare di conquistare una vittoria per non scivolare in una posizione scomoda in classifica: la probabile formazione

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:21

Il tecnico parla della prossima gara con la Vis Pesaro: "E' una squadra compatta che toglie gli spazi e la profondità. Dobbiamo essere bravi ad avere equilibrio mentale e di ordine sul campo, cercando di muovere la palla velocemente.

giovedì, 7 ottobre 2021, 08:53

La prossima avversaria della Lucchese è una squadra costruita essenzialmente per ottenere una salvezza tranquilla e niente di più. Diciamo che la Vis Pesaro è un mix di esperienza e gioventù affidata a un tecnico giovane con Marco Banchini, ex Como, che ha voglia di rilanciarsi

mercoledì, 6 ottobre 2021, 14:26

Il vice rossonero di Pagliuca a Corner Corto: "Adesso bisogna cominciare a vincere. Sono dell'avviso che le prossime quattro partite siano molto importanti per il nostro futuro. Comprendo anche l'amarezza dei tifosi"