Lucchese-Vis Pesaro: 1-2 a 45' st Quattro minuti di recupero

domenica, 10 ottobre 2021, 17:59

Il tecnico in sala stampa: "Dobbiamo lavorare di più sulle palle inattive a nostro sfavore, abbiamo preso due gol evitabilissimi. Per il resto c'è poco da dire, la partita la facciamo sempre noi ed è un peccato che venga vanificato il lavoro della settimana.

domenica, 10 ottobre 2021, 17:49

Il dirigente rossonero si dice sicuro che la Lucchese riuscirà a uscire da questo momento: penalizzati oltre i nostri demeriti, due gol su due calci piazzati, poi Coletta non ha mai toccato la palla. Questo è un nostro limite e dobbiamo compensare prima possibile, ma il campionato continua"

domenica, 10 ottobre 2021, 17:44

Il portiere rossonero in sala stampa: "C'è molta rabbia ma la responsabilità è nostra, abbiamo delle disattenzioni su cui dobbiamo migliorare. Loro, soprattutto nel secondo tempo, non hanno mai superato la metà campo se non nelle occasioni dei gol"

domenica, 10 ottobre 2021, 16:28

La Lucchese non lascia il segno contro la Vis Pesaro e dà vita, anche come prestazioni individuali, a una partita senza grandi acuti: ci prova Fedato a vivacizzare la gara e qualche tentativo di Eklu e Semprini: le pagelle di Gazzetta