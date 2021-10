Lucchese-Viterbese: 1-0 al 45' st Sei minuti di recupero

Altri articoli in Porta Elisa News

sabato, 23 ottobre 2021, 20:22

Il difensore: "I giovani hanno grande qualità e penso che ne vedremo alcuni in categorie superiori nei prossimi anni". Papini: "Questa Lucchese può arrivare lontano e togliersi tante soddisfazioni se rimaniamo concentrati per 100 minuti come abbiamo fatto nelle ultime gare"

sabato, 23 ottobre 2021, 20:06

Il dirigente rossonero: "Bravi a soffrire quando c'era da soffrire. Siamo calati un po' quando loro sono rimasti in 10 e hanno cominciato ad attaccare, sono cose che capitano. Il progetto per il nuovo Porta Elisa? A breve ci saranno novità, siamo fiduciosi"

sabato, 23 ottobre 2021, 19:49

Il tecnico: "Una grande Lucchese nel primo tempo ma nella ripresa c'è presa un po' di smania e abbiamo sofferto un po' troppo, sicuramente subiamo un po' certe assenze di esperienza come quella di Fedato e Picchi. il gol è stata bellissimo"

sabato, 23 ottobre 2021, 19:30

Il centrocampista è dappertutto e segna anche il gol decisivo, partita di grande sicurezza per tutta la difesa rossonera, in ripresa Bensaja, attacco che non incide: le pagelle di Gazzetta