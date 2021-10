Porta Elisa News



Pagliuca: "La sconfitta di Modena, colpa mia"

venerdì, 8 ottobre 2021, 14:21

di diego checchi

Guido Pagliuca mette in guardia tutti sulla pericolosità della partita contro la Vis Pesaro e lo fa capire a chiare lettere, poi parla dello stato fisico della squadra facendo capire che ci sono due o tre giocatori non al massimo della condizione e quindi farà le scelte di formazione anche in base a quello.

Le prossime tre partite non dovrebbero presentare grandissime difficoltà. Saranno occasioni da sfruttare al massimo?

"Dobbiamo cercare di fare il massimo e penso siano tre partite importanti, ognuna con le proprie difficoltà. Ogni domenica ci sarà una partita difficile diversa l'una dall'altra con le proprie difficoltà ed è certo che contro la Vis Pesaro affronteremo un match completamente differente rispetto a quello contro il Modena".

Cosa teme della Vis Pesaro e quali armi ha la Lucchese per affrontarla?

"La Vis Pesaro è una squadra compatta che toglie gli spazi e la profondità. Dobbiamo essere bravi ad avere equilibrio mentale e di ordine sul campo, cercando di muovere la palla velocemente".

La situazione della Lucchese va vista da due lati. Il primo è che la squadra gioca e quindi conforta molto per il prosieguo del campionato, il secondo è la mancanza di qualche punto che i rossoneri avrebbero meritato.

"Ci fa dispiacere aver perso dei punti per strada perché è chiaro ci servano per muovere la classifica. Però è anche vero che finora abbiamo affrontato partite difficili. Dobbiamo voler vincere a tutti i costi le partite ma abbiamo 7 punti dopo aver incontrato squadre molto toste".

La prestazione di Shaka Mawuli è stata super a Modena.

"Credo sia stata una prestazione super di tutta la squadra che ha messo sotto il Modena per 85 minuti. Poi la squadra ha avuto 5 minuti dove c'è stato un calo mentale. È colpa mia perché non avevo previsto un risultato del genere fino agli ultimi minuti e non avevo allenato la squadra per una situazione del genere come quella delle dinamiche arbitrali. Però ci possiamo allenare su questo e sono tutte situazioni sulle quali possiamo migliorare, magari aumentando la furbizia".

Contro la Vis Pesaro, giocherà la stessa squadra?

"Dipende da come stiamo anche perché ci sono due o tre giocatori che non si sono ripresi totalmente da Modena. C'è stata qualche defezione in settimana e dobbiamo capire se è meglio iniziare con questi elementi o farli entrare a partita in corso".

A centrocampo come siete messi? Rientrerà Bensaja?

"Nicholas dà una grande qualità alla squadra e domenica ci servirà qualità. È intelligentissimo e importantissimo per noi, vediamo se domenica rientrerà Bensaja o confermiamo Mawuli".

Siamo rimasti piacevolmente impressionati da Frigerio.

"È un ragazzo intelligente a cui piace il calcio, viene prima al campo, ed è un giocatore molto applicato. È il primo anno nei professionisti e sta facendo piuttosto bene".

Come ha visto Belloni? Forse ha sbagliato qualche contropiede contro il Modena.

"Belloni è al 60 %, quando sarà al 100% diventerà importantissimo. L'ho visto bene e vediamo quale sarà la sua condizione fisica e quanti minuti avrà a disposizione".

Anche Zack Ruggiero si è allenato bene in settimana, vero?

"Sin è vero. Potrebbe rientrare anche negli undici titolari. Non dimenticatevi che 4 giovani dobbiamo farli sempre giocare".