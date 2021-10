Porta Elisa News



Pagliuca: "Ci meritiamo questa vittoria"

sabato, 23 ottobre 2021, 19:49

Mister Pagliuca è visibilmente soddisfatto, può essere contento per una vittoria che pesa molto che per il tecnico rossonero tutta merito dei suoi ragazzi: "Bisogna essere onesti, una grande Lucchese nel primo tempo ma nella ripresa c'è presa un po' di smania e abbiamo sofferto un po' troppo, sicuramente subiamo un po' certe assenze di esperienza come quella di Fedato e Picchi. Sono contento per i ragazzi, per la società, per me e per la mia famiglia, ci meritiamo questa vittoria".

"Se sembra che questa squadra giochi a memoria? Il gol è stato bellissimo, nella ripresa siamo rimasti spiazzati un po' quando la Viterbese ci veniva a prendere uomo su uomo e devo dire che non avevamo preparato benissimo questa situazione. Ci tengo anche oggi a dedicare questa vittoria a Dollaro".