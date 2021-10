Porta Elisa News



Pagliuca: "A Reggio servirà massima concentrazione"

venerdì, 29 ottobre 2021, 14:10

di diego checchi

Mister Guido Pagliuca presenta la sfida alla capolista Reggiana di lunedì prossimo in conferenza stampa:"Sarà un match bello da giocare e dovremo fare bene le cose che sappiamo fare bene, stando attenti fino all'ultimo secondo a non concedere niente e a non distrarsi. Massima concentrazione."

Come stanno i ragazzi alla vigilia di questa importante sfida?

"E' un gruppo di ragazzi straordinari, che stanno lavorando sempre al massimo. Quelli che sono a disposizione sono pronti sia fisicamente che mentalmente. E' importante che riescono a stimolarsi l'uno con l'altro per crescere progressivamente ed in questo sono supportato da un grande staff che tutti i giorni li segue in tutto e per tutto."

A proposito di giocatori a disposizione, cosa ci dice di Minala?

"Minala è un giocatore che è fermo da tanto tempo ed è normale che sia ancora indietro dal punto di vista della condizione fisica. Valuteremo quando inserirlo nella lista dei convocabili."

Quindi degli indisponibili non verrà recuperato nessuno?

"No, non saranno recuperabili i vari Nannini, Baldan, Zanchetta, Picchi e Brandi. Da mercoledì un paio di questi potrebbero tornare a lavorare sul campo."

Nelle ultime due gare la rete della Lucchese è rimasta inviolata...

"Questo è stato importante anche per la nostra autostima. E' chiaro che nella gara di sabato scorso il secondo tempo non mi è piaciuto, perchè ci siamo abbassati troppo e questo non deve succedere. Dobbiamo riuscire a giocare meglio la palla pulita e a gestire sempre meglio gli ultimi minuti. Proprio per questo in settimana ho lavorato tanto su questo fronte. Al di là dei risultati questo è il prossimo step che la squadra deve passare".