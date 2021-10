Porta Elisa News



Pagliuca: "Dedico la vittoria a un amico"

sabato, 16 ottobre 2021, 16:47

Mister Pagliuca è visibilmente soddisfatto ma di poche parole, svuotato al termine di una gara dispendiosa anche dal punto di vista delle energie mentali Il tecnico cercava una reazione dei suoi dopo due sconfitte consecutive, che è arrivata sia pure con le solite amnesie difensive.

Ecco la sua stringata dichiarazione: "Questa vittoria è solo merito dei ragazzi, questo è un gruppo splendido basta vedere come è entrato Bensaja dopo che non si era mai allenato tutta la settimana per un problema alla caviglia, dedico la vittoria a Dollaro, un amico".