Pagliuca: "Tutti si ricordino che l'obiettivo è la salvezza, nulla di più"

venerdì, 1 ottobre 2021, 17:36

di diego checchi

Mister Pagliuca presenta la gara con il Modena partendo da quella con il Teramo sottolineando come contro gli abruzzesi sia arrivato comunque un buon punto contro una formazione costruita per la zona play off.

"Il Teramo ha espresso un buon gioco raccogliendo pochi punti finora. È stato un buon punto, anche se è normale che a 5 minuti dalla fine della partita avevamo praticamente vinto e c'è rammarico per aver subito gol".

Come può migliorare ancora la Lucchese?

"Il miglioramento è fondamentale per la nostra squadra e si ottiene con l'aiuto di tutti, non solo con il lavoro dello staff e dei giocatori ma si ottiene anche grazie al lavoro di tutte le componenti compresa quella dei giornalisti e dei nostri tifosi. È bene aver chiaro qual è l'obiettivo della Lucchese che ne ha uno principale ovvero quello di salvarsi punto e basta. La Lucchese si deve salvare il prima possibile, ma l'obiettivo è proprio quello della salvezza. Questo non lo dico io, ma chi ogni giorno parla della Lucchese e gli addetti ai lavori definiscono la nostra squadra come l'Empoli o il Venezia della Serie A. Ricordiamoci che siamo partiti per ultimi e abbiamo cambiato tutta la rosa, inoltre è la seconda più giovane del campionato, non possiamo pensare a una cosa diversa dalla salvezza. I tifosi e i giornalisti dovrebbero valorizzare al meglio il pareggio di Teramo e magari non dire che la nostra difesa è stata un colabrodo. Se per esempio leggo su un giornale che la Lucchese deve arrivare a metà classifica, è normale che la gente pensi diversamente. Abbiamo vinto con Imolese, Olbia e perso contro squadre ben più attrezzate. Per il percorso di crescita la Lucchese ha bisogno di lavorare serena, con il punto di Teramo che deve portare entusiasmo, non essere visto come un'occasione buttata".

Bensaja è in diffida: in rosa c'è un altro che può ricoprire il suo ruolo?

"Dei tre centrocampisti più esperti su cui era stata costruita la squadra (Picchi, Mawuli e Bensaja) non ne abbiamo mai avuti più di due. Il sostituto di Bensaja è Zanchetta che però adesso è infortunato. Nel caso in cui dovesse essere squalificato o non dovesse giocare faremo un aggiustamento. E' un ragazzo splendido che ha caratteristiche definite davanti alla difesa e sta a noi metterlo nelle migliori condizioni possibile. È normale che in questo momento c'è una fase difensiva da migliorare".

E' innegabile che sia stato preso qualche gol di troppo...

"È un dato reale che la squadra ha preso troppi gol. La maggior parte dei gol li abbiamo presi a difesa schierata. Per di più siamo tutti ragazzi giovani. Il lavoro ci porta a migliorare ed è normale che l'aspetto dominante sia quello. Questi ragazzi sentono parecchio Lucca addosso, quindi devono essere aiutati".

Come sta Bellich?

"Sta recuperando, è a disposizione e vediamo. Mancheranno Panati e Zanchetta".

Per quanto riguarda i portieri non c'è ancora una gerarchia ben definita?

"Sì, una gerarchia c'è: Coletta è il nostro capitano ed è probabile che giochi anche ad Ancona. Jacopo arrivava da un infortunio e aveva bisogno di riposa ad Ancona. Comunque entrambi sono due ottimi portieri ed anche Cucchietti si sta allenando bene."

Il 4-3-1-2 è la formula migliore e quindi verrà riproposta anche a Modena?

"A voi piacciono tanto i numeri ma la verità è che in fase offensiva giochiamo in un modo ed in fase difensiva giochiamo in un altro. Quello che conta di più è l'occupazione degli spazi e gli equilibri che abbiamo in campo. Il Modena è un ottima squadra e noi l'affronterrmo nel migliore dei modi."