Ragghianti: "Entro 15-20 giorni la conferenza dei servizi si esprimerà sul nuovo Porta Elisa"

martedì, 5 ottobre 2021, 08:07

Ancora qualche giorno, meglio qualche settimana, e la conferenza dei servizi riunita in sede deliberante dovrebbe esprimere il suo parere sul progetto di ristrutturazione attraverso un project financing del Porta Elisa: lo conferma l'assessore allo Sport Stefano Ragghianti.

"Il tempo per presentare integrazioni, osservazioni e varie documentazioni – spiega – è terminato a agosto: la conferenza dei servizi dovrà pronunciarsi, dopo che si sono stati anche degli approfondimenti tecnici degli elaborati. Quando avverrà? Con precisione non posso ancora dirlo, ma ritengo che, toccando al Comune convocare la conferenza, entro 15-20 giorni la conferenza si esprimerà sul progetto dando il via libera, negandoglielo o chiedendo integrazioni. Da parte nostra sono al lavoro gli uffici per esprimere il parere del Comune. La nostra dichiarazione di interesse pubblico arriverebbe comunque solo dopo il via libera della conferenza. Certo, in questa situazione, la malattia di uno dei soggetti maggiormente coinvolti (Luca Gelli ndr) non ci ha aiutato".

Che il progetto abbia via libera è ancora tutto da verificare: sul piatto continuerebbe a ballare la questione delle metrature destinate a attività commerciali, che il Comune, nonostante una prima riduzione, continua a ritenere impattanti. Peraltro, c'è chi sostiene che, trattandosi di un progetto ormai modificato, visto che ha raccolto le osservazioni provenienti dai vari enti, dovrebbe addirittura essere ripresentato da capo. Sarebbe un modo, come nel gioco dell'oca, di far tornare i partecipanti alla casella zero. O quasi.