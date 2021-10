Porta Elisa News



Rossoneri di nuovo in campo

martedì, 26 ottobre 2021, 18:46

La squadra ha ripreso ad allenarsi all'Acquedotto e la curiosità era tutta per Joseph Minala, l'ultimo acquisto che la società ha voluto mettere a disposizione di Pagliuca per alzare il tasso tecnico della formazione e per dare ancora più esperienza a centrocampo. L'ex di Salernitana e Lazio non è ancora al massimo della condizione come è normale ed è proprio per questo che ha svolto sia del lavoro personalizzato che delle partitelle a pressione con la squadra.

Per il resto, non era presente alla sessione Eklu, ma solo a scopo precauzionale mentre Frigerio e Brandi hanno lavorato a parte. Ancora in fase di recupero Picchi, Baldan, Zanchetta e Nannini. Ancora presto per ipotizzare una possibile formazione in vista di Reggio, anche se sembra certo che ci sarà Fedato, di rientro dalla squalifica.Per domani è prevista una doppia seduta, alle 10 e alle 15, sempre all'acquedotto.