Russo: "L'allenatore non è in discussione"

domenica, 10 ottobre 2021, 17:49

Bruno Russo è certamente rammaricato per il risultato ma è certo che la Lucchese uscirà da questo momento, ovviamente lavorando sugli errori, e conferma la fiducia a mister Pagliuca: "Credo che anche in questa partita siamo stati penalizzati oltre i nostri demeriti, due gol su due calci piazzati, poi Coletta non ha mai toccato la palla. Questo è un nostro limite e dobbiamo compensare prima possibile. Dispiace per i tifosi che hanno tutte le ragioni per non essere contenti ma il campionato continua e noi dobbiamo andare avanti migliorando quegli aspetti che ci stanno penalizzando".

Sembra che la squadra faccia fatica a gestire il vantaggio...

"Può essere, per via della poca esperienza, ma la squadra tiene il campo e mette sempre in difficoltà gli avversari, oggi come già a Modena la squadra si è fatta valere".

L'allenatore è in discussione?

"Assolutamente no, Pagliuca lavora benissimo ed è il suo compito migliorare gli aspetti che stanno penalizzando. Resta il fatto che abbiamo preso 14 gol e perso 5 partite e questo merita una riflessione da parte nostra".

A fine partita vi siete confrontati con i tifosi sotto la curva, cosa vi siete detti?

"Ovviamente non sono contenti e non gli si può dare torto, abbiamo avuto un dialogo civilissimo con loro e mi dispiace che non si possa dare loro quello che meritano".

Si può pensare di ricorrere al mercato?

"Non credo che sia una questione di mercato".