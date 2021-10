Porta Elisa News



Semprini, che errori!

martedì, 19 ottobre 2021, 22:56

Coletta: 6,5 Più sicuro sulle uscite, tallone di Achille delle ultime gare. Bene tra i pali, ma non è una novità.

Papini: 6,5 Confermato titolare dopo la buona gara di Pontedera, mostra la grinta giusta.

Visconti: 6 Quando strappa, i suoi lanci creano occasioni nitide per i rossoneri. Bel primo tempo, poi cala alla distanza come un po' tutta la squadra.

Bachini: 6 Trova spazio per l'assenza di Baldan, tiene bene la posizione, commette solo una leggerezza che poteva costare il gol dei padroni di casa nella ripresa.

Semprini: 5 Ha tre volte la palla del vantaggio ma si fa ipnotizzare dal portiere avversario. Impreciso, non è la sua serata.

Bellich: 6,5 Puntuale nelle chiusure, dà sicurezza a tutto il reparto. Determinante nel salvaggio sulla conclusione di Cognigni.

Eklu Shaka: 6,5 Un cartellino rimediato nei primi minuti, ma a centrocampo fa sentire comunque la sua fisicità. Sbaglia davvero poco.

Corsinelli: 6 Con le buone e con le cattive si fa rispettare. Sbaglia qualche appoggio facile.

Brandi: 5,5 Ci mette impegno e agonismo, qualche errore di troppo in disimpegno. Ha l'occasione a tempo scaduto ma si fa parare la conclusione.

Fedato: 6 Coglie un clamoroso palo nel primo tempo, attivo sul fronte di attacco rossonero, cala nella ripresa e rimedia un cartellino pesante che lo costringerà a saltare la gara con la Viterbese.

Belloni: 5,5 Svaria sul fronte di attacco, brillante all'inizio, si perde minuto dopo minuto. Sostituito a metà ripresa.

Nanni: 6 Si muove bene nei minuti in cui viene gettato in campo lottando su ogni pallone. Ha il merito di far restare in dieci i marchigiani.

Bensaja: SV

Babbi: SV