Vis Pesaro, un avversario alla portata

giovedì, 7 ottobre 2021, 08:53

di diego checchi

La prossima avversaria della Lucchese è una squadra costruita essenzialmente per ottenere una salvezza tranquilla e niente di più. Diciamo che la Vis Pesaro è un mix di esperienza e gioventù affidata a un tecnico giovane con Marco Banchini, ex Como, che ha voglia di rilanciarsi. Dopo che fu esonerato nello scorso campionato proprio dai lariani. I marchigiani vengono dalla vittoria nel derby contro la Fermana per 2 a 0 con un gol a testa di De Respinis e Gucci.

Da sottolineare che questa squadra gioca in maniera molto coperta soprattutto quando affronta una trasferta perché gioca con il 5-3-2 che si può trasformare in un 3-5-2 a seconda della posizione dei quinti di centrocampo. Per questa gara mancherà il centrocampista Coppola che molto probabilmente verrà sostituto da Rossi he formerà insieme a Saccani e Astrologo il trio di centrocampo. In panchina ci sono alcune frecce che potrebbero essere sfruttate come la punta Cannavo che può fare la prima punta ma anche da esterno di attacco, il difensore Rubin e l'esterno Di Sabatino. Insomma, il tecnico potrà contare su valide alternative da mettere nel corso della partita. Se andiamo a vedere bene questa è una gara di tanti doppi ex.

Il più celebre è sicuramente il tecnico Giuseppe Galderisi che ha guidato la Vis Pesaro per un periodo dello scorso campionato ma come non ricordare il suo secondo Daniele Cavalletto, la punta Gianmarco De Feo e il difensore Enrico Pezzi, ma anche l'altro attaccante Francesco Marcheggiani, ora al Rieti che nella scorsa stagione arrivò a Lucca proprio dalla Viis Pesaro.

Questa la probabile formazione (5-3-2): 22 Farroni, 24 Piccinini, 6 Manetta, 31 Cusumano, 4 Gavazzi, 3 Giraudo, 27 Saccani, 16 Astrologo, 29 Rossi, 28 Gucci, 9 De Respinis.A disposizione:1 Campani, 10 Cannavo, 25 Accursi, 15 Di Sabatino, 33 Eleuteri, 8 Lombardi, 2 Mastrippolito, 19 Pellizzari, 26 Pierpaoli, 14 Pinelli, 32 Rubin. Allenatore: Marco Banchini.