Porta Elisa News



A caccia di una nuova impresa

sabato, 27 novembre 2021, 08:45

di diego checchi

Godiamocela. E' proprio il caso di dire così perchè i tanti tifosi che arriveranno a Pescara possono avere uno stato d'animo piuttosto tranquillo visto che la Lucchese in classifica è in buona posizione e che può giocarsi la partita a viso aperto con un Pescara in crisi di risultati. Facendo una prestazione importante, la squadra di Pagliuca è in grado anche di portare via punti dallo stadio adriatico (dove la Lucchese non gioca dalla stagione 2007-2008, quando in panchina c'era Piero Braglia e i rossoneri vinsero per 3-0) attraverso il gioco e gli schemi provati in settimana. Per questa gara partirà lo squalificato Eklu ed allora al suo posto è probabile che venga impiegato il rientrante Frigerio. Fino all'ultimo verranno valutate invece le condizioni di Federico Papini che al massimo partirà dalla panchina.

A nostro avviso verrà invece riconfermato titolare Minala che contro il Siena ha offerto una buona prestazione, mentre c'è da sottolineare che esiste un ballottaggio in attacco tra Nanni e Semprini, visto che Fedato e Belloni sono sicuri del posto. Semprini già da questa settimana si sta allenando con il gruppo ma non è detto che venga schierato da titolare. Rientrerà tra i convocati anche il difensore Marco Baldan ed anche questa è un ottima notizia. Insomma la Lucchese è pronta ad affrontare una trasferta che sarà lunga anche a livello logistico. Per arrivare nella città del delfino ci vogliono almeno 5 ore di pulmann. I propositi sono più che buoni, non resta che affrontare al meglio questa partita.

Questa la probabile formazione della Lucchese 4-3-1-2: 1 Coletta, 21 Corsinelli, 5 Bachini, 13 Bellich, 6 Nannini, 16 Frigerio, 58 Minala, 3 Visconti, 29 Fedato, 30 Belloni, 18 Nanni. A disposizione: 22 Cucchietti, 27 Baldan, 17 Dumbravanu, 2 Papini, 4 Bensaja, 26 Brandi, 8 Picchi, 9 Babbi, 7 Gibilterra, 10 Semprini, 20 Schimmenti, 24 Lovisa. Allenatore: Guido Pagliuca.