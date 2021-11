Pagliuca medita cambi in ogni parte del campo

Altri articoli in Porta Elisa News

mercoledì, 3 novembre 2021, 11:41

Il direttore generale della Lucchese, dopo le ennesime ed iscutibili scelte arbitrali, si è rivolto al numero uno della Lega Pro: "Come ha spiegato l’arbitro il fatto di non aver assegnato il rigore? Ha detto il fallo non fosse volontario: era rigore ed espulsione.

martedì, 2 novembre 2021, 15:54

I torti clamorosi subiti dalla Lucchese a Reggio Emilia rilanciano la questione: perché non si estende il VAR a tutti i campionati professionistici visto che anche in Serie C si gioca tanto e i ritmi sono alti?

lunedì, 1 novembre 2021, 19:54

Il dirigente rossonero: "Abbiamo incontrato una squadra di spessore indubbio, ma partita è stata condizionata dalle condizione atmosferiche con la palla non camminava: loro hanno sfruttato l'episodio per passare in vantaggio, ma c'era un rigore clamoroso non dato le immagini parlano chiaro la palla andava in gol"

lunedì, 1 novembre 2021, 19:47

Il tecnico mastica amaro per gli evidenti errori arbitrali: "Dispiace dover commentare un risultato diverso da quello che poteva essere, quando sul punteggio di 1 a 0 non ci è stato fischiato un rigore più che netto. Gli episodi hanno deciso questa partita e nessuno è girato a nostro favore.