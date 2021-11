Porta Elisa News



Baldan e Semprini tornano in gruppo

martedì, 23 novembre 2021, 18:16

di diego checchi

La squadra si è ritrovata all'Acquedotto per riprendere la preparazione in vista della gara di Pescara e ci sono buone notizie. Il difensore Marco Baldan è tornato in gruppo dopo aver smaltito l'infortunio che lo aveva tenuto fuori per parecchio tempo e anche Mauro Semprini ha ripreso ad allenarsi con i compagni dopo il fastidio all'adduttore che lo aveva costretto a saltare l'ultima di campionato contro il Siena.

Non si sono allenati con la squadra Eklu e Papini, il primo a scopo precauzionale, il secondo per un piccolo fastidio al flessore che comunque non dovrebbe essere niente di grave. Anche Zack Ruggiero è rimasto fermo per un problema al collaterale del ginocchio. Per domani è previsto un doppio allenamento, al mattino sul sintetico di Porcari mentre nel pomeriggio allo stadio "Porta Elisa".

Da sottolineare che giovedì e venerdì la squadra si allenerà ancora a Porcari mentre sabato ci sarà la rifinitura al "Porta Elisa" prima della partenza per Pescara. Tornando all'allenamento di oggi, bisogna dire che i ragazzi hanno fatto sia lavoro atletico che lavoro tecnico-tattico, per finire con dei possessi palla mentre i portieri si sono concentrati nel loro lavoro specifico con il preparatore Baldini.