Girare pagina e ripartire

sabato, 6 novembre 2021, 17:14

di diego checchi

La Lucchese si è preparata molto bene in questa settimana, ha smaltito la delusione per la sconfitta con la Reggiana, soprattutto per gli errori arbitrali che sono stati veramente marchiani e adesso pensa solo alla sfida con il Montevarchi, una gara piena di insidie e di difficoltà. Sapete perché? La squadra di Malotti è la più giovane del campionato ma in rosa ha giocatori che stanno stupendo un po' tutti e che hanno grande voglia di emergere, un complesso che sa attaccare e difendere ugualmente bene.

La Lucchese però ha le armi per sconfiggere questa squadra, facendo il suo calcio e giocando ad elevata intensità come ha sempre fatto. Per questa gara mancheranno Picchi, Baldan, Zanchetta per infortunio e Minala che non ha ancora ricevuto il transfer dalla Cina, mentre è rientrato a disposizione Cosimo Nannini, che partirà dalla panchina. Di conseguenza, potremo vedere in campo la stessa formazione di Reggia Emilia, magari con un'unica eccezione: Bensaja al posto di uno fra Frigerio e Visconti.

In settimana la squadra ha lavorato anche sulle palle inattive a sfavore perché i numeri sono sotto gli occhi di tutti, su 18 gol subiti 10 sono stati su calci da fermo ed è quindi ovvio che si debba migliorare sotto questo aspetto, e anche velocemente, ma questo Pagliuca e il suo staff lo sanno bene. Vogliamo poi toccare un altro tema, quello del pubblico, e vogliamo fare i complimenti allo zoccolo duro che segue sempre la Lucchese. Nella gara di domani ci sarà bisogno di ancora maggior supporto perché vincere contro il Montevarchi vorrebbe dire mettere altri punti di distacco su una diretta concorrente per la salvezza.

Questa la probabile formazione, Lucchese (4-3-1-2): 1 Coletta, 2 Papini, 5 Bachini, 13 Bellich, 21 Corsinelli, 16 Frigerio, 19 Eklu, 3 Visconti, 10 Semprini, 29 Fedato, 30 Belloni. A disposizione: 22 Cucchietti, 6 Nannini, 15 Yakubiv, 17 Dumbravanu, 4 Bensaja, 24 Lovisa, 26 Brandi, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 11 Panati, 18 Nanni, 20 Schimmenti. Allenatore: Pagliuca.