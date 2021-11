Porta Elisa News



Nuovo Porta Elisa, Santoro: "Per il momento non parliamo"

venerdì, 12 novembre 2021, 09:56

E' il tema caldo del momento, più degli stessi risultati del campo che peraltro stanno iniziando a regalare soddisfazioni ai tifosi. La questione del project financing del nuovo Porta Elisa con il progetto presentato da Aurora Immobiliare e dalla Lucchese e ancora in attesa di risposte dal Comune, agita i sostenitori rossoneri dopo la decisione dell'ennesimo rinvio annunciato dall'amministrazione Tambellini. Un tira e molla che va avanti ormai da tanto, anzi da tropo e che sta facendo infuriare chi vuol bene alla Lucchese. A preoccupare anche le dichiarazioni di uno storico tifoso e opinion leader di Noitv, Giulio Castagnoli che a Gazzetta Lucchese ha tutt'altro che escluso scenari drammatici, con tanto di ritiro della squadra dal campionato, qualora il progetto si arenasse definitivamente. Mario Santoro, direttore generale della Lucchese, per il momento non si sbilancia e preferisce rinviare ogni considerazione a quando il quadro sarà delineato a titolo definitivo.

"Prima di esprimermi – spiega – preferisco attendere i tempi dettati dall'amministrazione comunale, ovvero 10-15 giorni come annunciato dall'assessore. Se sono ottimista? Lo sono sempre stato. L'ipotesi di ritiro della squadra se il progetto stadio naufraga come ha dichiarato Castagnoli? La vedo chiaramente come una provocazione".