Papini continua a lavorare a parte

mercoledì, 24 novembre 2021, 19:13

Doppia seduta di allenamento per i rossoneri, al mattino i ragazzi si sono allenati a Porcari mentre nel pomeriggio hanno lavorato in palestra allo stadio. Partendo dalla seduta mattutina, bisogna sottolineare che i giocatori hanno svolto dei possessi palla e alcune partitelle. Nel pomeriggio c'è stato del lavoro sulla forza in palestra.

In vista della partita di domenica a Pescara, il dubbio più grande di mister Pagliuca è rappresentato dal recupero di Federico Papini. Il giocatore ha lavorato a parte anche oggi, proprio nel giorno del suo ventiduesimo compleanno, dopo che anche domenica era rimasto in panchina per un affaticamento all'adduttore.

Nel caso in cui non ce la dovesse fare, giocheranno Corsinelli e Nannini sugli esterni. Al posto dello squalificato Eklu è molto probabile l'utilizzo di uno fra Frigerio e Picchi. Da capire se in attacco sarà riconfermato Nanni oppure sarà riproposto Semprini, che sta lavorando con grande intensità.