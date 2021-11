Pescara-Lucchese: 0-0 al 48' st Espulso Drudi

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 28 novembre 2021, 17:02

Il dirigente rossonero: "Abbiamo tenuto bene il campo contro avversari importanti, potevano sfruttare meglio alcune ripartenze anche se va sottolineato che non abbiamo subìto gol. Nessun nostro giocatore è stato espulso nel finale"

domenica, 28 novembre 2021, 16:55

Il tecnico: "Abbiamo sofferto il loro palleggio a metà campo, ma siamo riusciti comunque a portare via il pari, ma non possiamo concedere qualche giocatore un pò al di sotto delle proprie possibilità ad un undici così forte"

domenica, 28 novembre 2021, 16:44

Bella gara di contenimento dei difensori rossoneri che neutralizzano un po' tutto il parco attaccanti abruzzese, Corsinelli autore dell'ennesima partita di sostanza, Coletta decisivo: le pagelle di Gazzetta

domenica, 28 novembre 2021, 09:08

L'ex assessore della giunta Tambellini, cacciato nei mesi scorsi, parla del nuovo stadio: "Un'opera di tale portata per la città deva essere portata avanti in tempi rapidi per dare una mano allo sport e alla squadra col maggior numero di tifosi che rappresenta dal 1905 la nostra città"