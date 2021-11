Porta Elisa News



Massima attenzione e concentrazione

sabato, 20 novembre 2021, 16:44

di diego checchi

Domani la Lucchese affronterà un’altra prova di maturità dopo lo 0 a 0 di Gubbio arriverà al Porta Elisa il Siena, una squadra che lotterà sino alla fine per il primo posto dal quale dista 9 punti, anche se, obiettivamente, Reggiana, Modena e Cesena, hanno qualcosa in più rispetto ai bianconeri. Tutto questo per dire che la Lucchese dovrà affrontare al meglio questa partita giocando come sa e facendo una prestazione di massima attenzione e livello. Su questo Pagliuca ha insistito anche in settimana, ma ormai la squadra ha raggiunto una maturità tale che dal punto di vista mentale, tutti i giocatori sono pronti ad affrontare questo tipo di partite. Per quanto riguarda la formazione, il modulo sarà sempre il 4-3-1-2 con Visconti al posto dello squalificato Frigerio.

Sull’altro lato ci potrebbe essere una maglia da titolare anche per Picchi, con Eklu che occuperà il ruolo di playmaker davanti alla difesa. Fino all’ultimo Semprini resterà in dubbio ma la nostra impressione è che non ce la faccia a recuperare, quindi al suo posto giocherà Nanni con Fedato. Dietro di loro ci sarà Belloni. In difesa spazio a Papini, Bachini, Bellich e Corsinelli, con Dumbravanu pronto all’occorrenza. Tra i pali ovviamente toccherà a Coletta. Chi sa che per uno spezzone di gara non si possa vedere anche l’ultimo arrivato in casa rossonera Minala, che sta trovando una buona condizione.

Questa la probabile formazione (4-3-1-2): 1 Coletta, 2 Papini, 5 Bachini, 13 Bellich, 21 Corsinelli, 8 Picchi, 19 Eklu, 3 Visconti, 30 Belloni, 18 Nanni, 29 Fedato. A disposizione: 22 Cucchietti, 6 Nannini, 17 Dumbravanu, 4 Bensaja, 58 Minala, 26 Brandi, 24 Lovisa, 20 Schimmenti, 9 Babbi, 7 Gibilterra, 25 Ruggiero, 11 Panati. Allenatore: Guido Pagliuca.