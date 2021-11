Porta Elisa News



Rossoneri subito in campo

lunedì, 29 novembre 2021, 15:40

di diego checchi

La squadra è tornata da Pescara e si è già allenata, in gruppo era presente anche Brandi a cui sono stati applicati alcuni punti di sutura al labbro in seguito all'infortunio che si era procurato durante il parapiglia nel finale di partita. Da sottolineare che Pagliuca ha fatto svolgere ai ragazzi che non hanno giocato ieri alcune partitelle a pressione, mentre gli altri si sono cimentati in un lavoro defaticante. Eklu, Papini e Picchi hanno lavorato a parte, Zack Ruggiero e Zanchetta sono ancora infortunati. A proposito di Eklu, ricordiamo che sabato prossimo contro la Carrarese sarà a disposizione dopo aver scontato il turno di squalifica.

Per domani è prevista una seduta mattutina a Porcari e così come mercoledì e a giovedì mentre venerdì ci sarà la seduta di rifinitura che si terrà allo stadio "Porta Elisa" o all'Acquedotto. Tornando a parlare della partita contro il Pescara, bisogna sottolineare che il punto ottenuto dalla Lucchese è quanto mai importante perché è arrivato contro una squadra di grande valore, anche se adesso è in un momento difficile.

La Lucchese ha tenuto bene il campo e non ha mai rischiato di subire gol, e anche se poteva fare qualcosa di più in attacco, la squadra di Pagliuca ha un gioco spumeggiante che fa divertire i tifosi e ha una classifica invidiabile. Adesso, i rossoneri sono attesi da due gare interne che saranno da sfruttare al meglio, la prima sabato prossimo contro la Carrarese mentre la seconda contro il Grosseto la domenica successiva. È chiaro che i risultati positivi arriveranno sono attraverso le prestazioni ma siamo convinti che sotto questo profilo la Lucchese non tradirà certamente.