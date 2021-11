Porta Elisa News



Russo: "Importante fare risultato senza subire gol"

sabato, 13 novembre 2021, 19:45

Bruno Russo è soddisfatto del pari in terra umbra, un punto di carattere, un nuovo tassello nel processo di crescita della formazione rossonera: "La squadra ha tenuto bene il campo ha rischiato solo in un paio di situazioni, tenendo conto che il Gubbio è una buona squadra e con un buon attacco, forse con più convinzione negli ultimi 30 metri si poteva anche vincere. Ma era importante fare risultato senza subire gol"

"Possiamo essere soddisfatti, la squadra continua a crescere, i tifosi molto più rumorosi di quelli del Gubbio meritavano di tornare casa con un risultato positivo. Purtroppo abbiamo perso Semprini, che ha avuto un riacutizzarsi del dolore avuto in settimana, speriamo non sia nulla di grave. Alla sua assenza va sommata quella di Nanni, ma Babbi ha fatto bene e lo aspettiamo perché è forte. Vicini alla zona play off? Pensiamo a allontanarci il prima possibile dalla zona calda, abbiamo margini di miglioramento e il campionato è ancora lungo".