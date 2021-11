Porta Elisa News



Santoro: "Abbiamo chiesto a Ghirelli maggior rispetto"

mercoledì, 3 novembre 2021, 11:41

Il direttore generale Mario Santoro è intervenuto alla trasmissione di Gazzetta Lucchese di Corner Corto ed era molto rammaricato per il rigore non dato. “Come sapete non è mai nostro costume parlare degli arbitri e come società non l’abbiamo mai fatto. Ma quel rigore che non ci hanno dato su 1000 persone lo vedevano 1001. Il rigore sull’uno a zero avrebbe potuto cambiare la partita. La Reggiana non ha bisogno di questi aiuti per vincere perché è una squadra forte composta di persone serie”.

"Come ha spiegato l’arbitro il fatto di non aver assegnato il rigore? Lo ha spiegato proprio al sottoscritto dicendo che il fallo non fosse volontario, e invece, a mio avviso era rigore ed espulsione. Ho informato anche Ghirelli perché in questa stagione gli arbitri non ci hanno dato il nostro in tante partite e quindi era giusto farlo presente”. Poi Santoro sposta il discorso sullo stadio. “In settimana ci sarà la conferenza dei servizi e tra domani e dopo domani una riunione informale. Appena saprò la data e orario della conferenza, ve lo comunicherò perché è un gran momento per tutti che voglio condividere con tutta Lucca sportiva. A proposito, non finirò mai di ringraziare i tifosi che ci hanno incitato dal primo al ’90 a Reggio Emilia e sono contento di aver visto una cornice di pubblico del genere. Li ringrazio”.