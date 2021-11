Porta Elisa News



Stavolta Fedato non lascia il segno

sabato, 13 novembre 2021, 19:28

Coletta: 6,5 Rischia in modo clamoroso a inizio gara, poi si riscatta su Sainz Maza e su Redolfi. Sicuro sulle uscite.

Papini: 6 Grintoso come sempre, ormai è tornato a essere un riferimento. Dalle sue parti non si passa.

Bensaja: 5 Ritrova una maglia da titolare ma dimostra ancora una volta poco dinamismo. Sostituito a metà gara.

Bachini: 6 Gara attenta, in linea con le ultime prestazioni. Ormai si è preso una maglia da titolare.

Semprini: SV Dura solo 26 minuti la sua partita. Poi deve uscire per un problema fisico. Fa in tempo a regalare un delizioso colpo di tacco in area.

Bellich: 6 Era al rientro dopo un turno di stop, mostra la consueta autorevolezza nel reparto difensivo anche se ha un cliente non facile da tener d'occhio.

Frigerio: 6 Colpisce una traversa che fa gridare al gol. Davvero un peccato. Per il resto, prestazione di sostanza.

Eklu Shaka: 7 Pulito e ordinato. Anche in Umbria colpisce per la naturalezza con cui lavora palloni su palloni e per il senso tattico.

Corsinelli: 6,5 Spinge e difende, costruisce e picchia. Fondamentale nella sua zona di campo.

Fedato: 5,5 Era l'ex in campo, ha la palla buona verso la fine del primo tempo, ma scarica a lato. Meno brillante di altre volte.

Belloni: 6,5 Sempre più frizzante partita dopo partita. Quando tocca il pallone, mette sempre in difficoltà gli avversari.

Visconti: 5 Poche note nei circa 70 minuti giocati. Non incide, anzi perde pure qualche pallone.

Gibilterra: 5,5 Entra a inizio ripresa, ma si vede poco.

Picchi: SV

Babbi: SV

Nannini: SV