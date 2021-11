Porta Elisa News



Visconti al posto di Frigerio, si tenta il recupero di Semprini

mercoledì, 17 novembre 2021, 17:03

di diego checchi

Doppia seduta per i rossoneri per preparare la gara contro il Siena. Una gara assai difficile per gli uomini di Pagliuca visto che la squadra di mister Maddaloni è nei quartieri alti della classifica. Ma il trainer rossonero non snaturerà per quello il suo gioco e continuerà a privilegiare quello con palla a terra.

Al posto dello squalificato Frigerio ci dovrebbe essere Visconti mentre Semprini con ogni probabilità sarà a disposizione almeno per la panchina. Il giocatore sta smaltendo i postumi del problema all'adduttore e già da domani potrebbe di nuovo lavorare in gruppo. Out anche Lovisa per un piccolo fastidio muscolare, da capire quando rientrerà a disposizione di Pagliuca. E' rientrato a lavorare con la squadra invece Nanni mentre Dumbravanu lo farà con ogni probabilità nella giornata di domani. Per domani è prevista una seduta mattutina sempre sul sintetico di Porcari. La stessa cosa accadrà venerdì.