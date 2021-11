Porta Elisa News



Visconti e il super gol: "Ho visto il portiere fuori dai pali e c'ho provato"

domenica, 21 novembre 2021, 20:59

È raggiante l’autore del gol Elia Visconti, perché questa è stata una rete veramente pesante nell’economica della gara e della classifica: “Sono contento del gol, ho visto il portiere fuori dai pali e ho provato. Meglio così”.

La Lucchese ha giocato da squadra matura.

“Siamo stati bravi a limitarli sugli esterni dove hanno giocatori importanti e tutti abbiamo fatto una grande partita e ci abbiamo messo il cuore”.

Lei è un giocatore duttile. E quanto può migliorare ancora la squadra?

“Io sono duttile e gioco in tutti i ruoli dove mi mette il mister. Non ho problemi ad adattarmi. Secondo me la squadra ha ancora grandi margini di miglioramento e quando saremo al completo potremo toglierci delle grandi soddisfazioni”.

È riduttivo analizzare la sua gara soltanto sul gol. In questo ruolo ha dato veramente il massimo.

“Tutti hanno fatto una grande partita, se la squadra aiuta e parla in campo viene tutto più facile. Dedico questa vittoria a Dollaro”.