Porta Elisa News



Bellich giganteggia in difesa

domenica, 19 dicembre 2021, 19:39

Coletta: 6 E' reattivo quando si trova Romano casualmente dalla sue parti, per il resto non sbaglia niente le poche volte che viene chiamato in causa.

Visconti: 5,5 Si fa superare in corsa da Mezzoni e rischia tanto a inizio gara, impreciso in altri interventi.

Bachini: 6,5 Commette un intervento ruvido che offre una punizione interessante dal limite alla Pistoiese, poi accende il motore e non sbaglia nulla.

Babbi: 5 Lo stop a tu per tu con il portiere di casa è da dimenticare: l'occasione era d'oro. La sua gara è tutta lì o quasi, salvo l'impegno che non è certo mancato.

Semprini: 5,5 Si vede ancora una volta poco, anche se non gli difetta l'impegno. Una mezza chance nella ripresa. Tutto qui.

Bellich: 7 Fa buona guardia sugli avanti arancioni, di testa domina. Granitico negli interventi.

Frigerio: 6 Recupera palloni e continua a mostrare grande dinamismo anche se cala nella ripresa.

Eklu Shaka: 6 Rientra dopo due gare di stop per problemi muscolari, dà ordine e sicurezza a tutto il centrocampo ma non ha ancora i 90 nelle gambe. E' sua l'occasione più nitida.

Corsinelli: 7 Tiene il freno a mano tirato nel primo tempo e si vede poco in avanti, ma nella fase difensiva concede nulla ai suoi avversari. Nella ripresa si rende più volte pericoloso con le sue sgroppate: diventa praticamente imprendibile con le buone maniere.

Fedato: 6,5 Ormai da qualche gara ha un po' perso smalto, ma davanti è l'unico che prova a costruire qualcosa e ci mette l'anima.

Minala: 6,5 Prende parecchie botte, ingaggia moltissimi duelli e ne esce quasi sempre vincitore. Ormai è inamovibile.

Nanni: SV

Picchi: SV