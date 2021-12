La Pistoiese si aggrappa alla concretezza di Lopez

Altri articoli in Porta Elisa News

giovedì, 16 dicembre 2021, 12:10

Il secondo 0-0 consecutivo deve essere subito archiviato: tra pochi giorni la Lucchese sarà di nuovo in campo a Pistoia, senza alcune pedine importanti, perché squalificate, dove ritroverà il suo ex tecnico Lopez a caccia di punti salvezza nella sua prima gara sulla panchina arancione

mercoledì, 15 dicembre 2021, 16:02

Prestazione senza acuti da parte di tutta la squadra, impegnata nel recupero contro la Carrarese: davanti incidono poco tutti gli attaccanti schierati, a centrocampo difetta la precisione e il dinamismo, difesa mai impegnata: le pagelle di Gazzetta Lucchese

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:52

il tecnico rossonero: "Non mi aspettavo di trovare una Carrarese così bassa. Faccio i complimenti a loro che sono venuti per portare via un punto e ci sono riusciti. Gli attaccanti? Adesso facciamo queste due gare poi starà al direttore ed alla società se e come fare qualcosa sul mercato"

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:36

Il dirigente rossonero: "Gli apuani si sono ben difesi e noi non siamo stati capaci di andare oltre. Prendiamoci questo punto che ci permette comunque di scavalcare un paio di squadre in classifica. Mercato? Presto per parlarne. Sullo stadio consegneremo a breve altra documentazione"