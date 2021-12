Porta Elisa News



Lucchese-Imolese si giocherà: nessuna nuova positività

lunedì, 20 dicembre 2021, 14:59

Nessuna nuova positività al Covid, dopo le tre riscontrate nel gruppo squadra della Lucchese nello scorso fine settimana: ecco il responso dei tamponi effettuati nella giornata odierna da tutti i tesserati rossoneri, dunque c'è il via libera per la disputa della gara di domani contro l'Imolese.

"In data odierna (martedì 21 dicembre) – si legge in una comunicazione della società rossonera – nella nuova sessione di test anti-Covid non è stato riscontrato nessun nuovo caso di positività nel gruppo squadra, pertanto la partita Lucchese - Imolese sarà regolarmente disputata".