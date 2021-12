Porta Elisa News



Un derby per continuare a fare bene

venerdì, 3 dicembre 2021, 14:46

di diego checchi

Proseguire sulla scia delle ultime giornate e muovere la classifica. Deve essere questo l’obiettivo che la squadra di Pagliuca avrà in un derby molto importante contro la Carrarese. In settimana i rossoneri si sono preparati molto bene e hanno avuto l’unico inconveniente che riguarda l’infortunio di Papini. Il difensore si è dovuto fermare di nuovo e ne avrà per un po’ di tempo, oltre a Zanchetta e Ruggiero, anche loro fermi ai box. Per il resto è possibile che domani si possa vedere la stessa formazione scesa in campo all’Adriatico di Pescara, con il dubbio fra Nanni e Semprini e il rientro dalla squalifica di Eklu al posto di uno tra Visconti e Frigerio.

In fin dei conti perché cambiare quando le cose vanno bene? Fare risultato positivo significherebbe mettere ancora fieno in cascina per la salvezza e alzare ancora di più l’autostima di un gruppo che ne ha già tanta. Ci auguriamo che la partita contro la Carrarese, una squadra in grande salute che dovrà rinunciare a 2 pezzi da 90 come Infantino e Doumbia (il primo in rotta con la società, il secondo alle prese con un infortunio), non sia condizionata dal maltempo visto che per Lucca è prevista una pioggia battente che sicuramente non agevolerà le due squadre, proprio all’orario della partita. Ci aspettiamo comunque un buon pubblico a sostegno dei rossoneri, che ormai hanno trovato un’identità ben precisa e un gioco a tratti anche spettacolare. Questa la probabile formazione.

LUCCHESE (4-3-1-2): 1 Coletta, 21 Corsinelli, 13 Bellich, 5 Bachini, 6 Nannini, 19 Eklu, 58 Minala, 3 Visconti, 30 Belloni, 29 Fedato, 18 Nanni. A diposizione: 22 Cucchietti, 17 Dumbravanu, 27 Baldan, 15 Yakubiv, 4 Bensaja, 8 Picchi, 16 Frigerio, 26 Brandi, 7 Gibilterra, 9 Babbi, 10 Semprini, 20 Schimmenti. Allenatore: Guido Pagliuca.