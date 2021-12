Porta Elisa News



Rivoluzioni in vista per molte formazioni

mercoledì, 29 dicembre 2021, 08:52

di diego checchi

In attesa di capire se e quando ci saranno i primi movimenti in entrata ed in uscita da parte della Lucchese, intanto il mercato delle altre formazioni del girone B si sta cominciando a muovere. C'è subito da sottolineare che il centrocampista Andrea Luci saluterà la Carrarese per accasarsi al Livorno in Eccellenza. Poi bisogne dire che a Siena c'è una mezza rivoluzione perchè dopo che Perinetti ha lasciato la carica di direttore sportivo ed è arrivato Giuseppe Cannella, tre big sembrano in partenza e ci riferiamo al difensore Terzi e agli attaccanti Varela e Paloschi che non hanno reso secondo le aspettative della proprietà. Da capire se rimarrà in panchina oppure no Paolo Negro visto che a Siena si fa già il nome di Pasquale Padalino che nelle prossime ore potrebbe già firmare il contratto.

Intanto a Grosseto è arrivato Agenore Maurizi a sostituire l'esonerato Lamberto Magrini dopo l'annuncio che la società è stata ceduta ed il nuovo presidente è Nicola Di Matteo. La Vis Pesaro ha rinnovato con il centrocampista Giraudo fino al 2024. A Viterbo il presidente Marco Arturo Romano ha deciso di esonerare il direttore sportivo Facci. Al suo posto Fernandez ex Matera. Per il club laziale sembrerebbero in partenza gli attaccanti Murilo e Volpicelli al loro posto dal Rieti potrebbero arrivare il centrocampista Fabrizio Tirelli e l'attaccante ex rossonero Francesco Marcheggiani, già autore di 12 gol in questa stagione. Un ultima notizia è sul Teramo: domani i vertici del club biancorosso incontreranno l'amministratore giudiziario, la dottoressa Claudia Capuano, che farà capire i margini di manovra a disposizione del club da qui alla fine della stagione soprattutto dopo gli ultimi sequestri delle Autorità al gruppo Ciaccia.