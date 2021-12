Porta Elisa News



Russo: "Il pareggio è giusto"

mercoledì, 15 dicembre 2021, 15:36

Bruno Russo analizza così la partita giocata in due fasi contro la Carrarese:"Il pareggio è giusto. Abbiamo avuto rispetto a loro un paio di situazioni per far gol e non ci siamo riusciti. Loro si sono ben difesi e noi non siamo stati capaci di andare oltre. Prendiamoci questo punto che ci permette comunque di scavalcare un paio di squadre in classifica."

Si aspettava questo tipo di partita?

"Mi aspettavo questo tipo di gara e ripeto comunque che forse non siamo riusciti a creare più occasioni da rete, ma comunque prendiamo questo punto che fa classifica. In campo ho visto giocare solo la Lucchese. Non è facile trovare spazio con 9 uomini sotto la linea della palla."

Visto che siamo quasi alla fine del girone di andata, state pensando già al mercato di gennaio?

"Non è momento di mercato. Abbiamo ancora due gare prima della pausa natalizia e poi vedremo che cosa fare. Non è il mercato il nostro primo pensiero, pensiamo a fare più punti possibili."

Ci sono novità sullo stadio?

"Al più presto consegneremo una serie di ulteriori documenti e ci aspettiamo quanto prima che l'amministrazione ci dia la possibilità di continuare a coltivare questo sogno e di passare allo step successivo così come è giusto che sia per la Lucchese e per la città. Io sono fiducioso"