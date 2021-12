Porta Elisa News



Russo: "La gara con la Carrarese non era nemmeno da iniziare"

domenica, 5 dicembre 2021, 16:20

di diego checchi

A distanza di un giorno dalla gara sospesa per il maltempo contro la Carrarese, Bruno Russo dice la sua e conferma che ancora non è stata presa una decisione ufficiale sulla data del recupero del secondo tempo della partita: "Non sappiamo ancora quando si giocherà il secondo tempo della partita con la Carrarese, è una decisione che deve prendere la Lega. Sappiamo solo che dovrà essere giocata entro 15 giorni, è probabile che si giochi il 15 dicembre".

Secondo lei era giusto iniziare?

"La partita non era assolutamente da iniziare, le previsioni indicavano un peggioramento delle condizioni ma l'arbitro ha deciso comunque di andare avanti, noi non abbiamo potuto fare altro che accettare la decisione. Poi fra il primo e secondo tempo ha deciso di sospendere e rinviare la gara".

Soprattutto sulla fascia sinistra non si poteva giocare...

"Questa è un'altra dimostrazione del fatto che serve uno stadio nuovo. Non è possibile che nel 2021 un tifoso debba guardare le previsioni del tempo per decidere se può seguire la propria squadra o no, Lucca merita un impianto adeguato ai tempi, che consenta di giocare e godere le partite con qualsiasi condizione".

A proposito di stadio, ci sono novità?

"Stiamo preparando ulteriore documentazione perché l'amministrazione possa portare avanti il progetto".