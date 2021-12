Porta Elisa News



Russo: "Ottimo risultato"

domenica, 19 dicembre 2021, 19:51

E' soddisfatto il dirigente rossonero Bruno Russo a fine gara. Il derby con la Pistoiese era visto con qualche apprensione anche per la classifica deficitaria degli Orange alla disperata ricerca di punti e per il il cambio in panchina avvenuto in settimana e che finisce per togliere certezze su come gli avversari avrebbero potuto giocare il match. Alla fine, il pari è gradito come conferma quando arriva in sala stampa.

"Anche oggi abbiamo fatto un ottimo risultato, abbiamo dominato la gara anche se effettivamente potevamo fare qualcosa di più. Sono comunque soddisfatto, abbiamo chiuso il girone d'andata con 25 punti e sono convinto che presto si vedranno miglioramenti anche nel fase realizzativa, negli ultimi venti metri. Lo sappiamo, ci stiamo lavorando: ci manca la zampata finale. Comunque è un punto fuori casa e in un derby con una assurda che ha bisogno di solo e anche oggi non abbiamo concesso nulla agli avversari".

"Il mercato? Pensiamo a fare nostra la gara con l'Imolese: sarebbe un grande risultato. Casi Covid? Non Siamo tranquilli con quello che si è vissuto lo scorso anno, è un problema che c'è e dobbiamo stare molto attenti, con il dottor Tambellini abbiamo l'esperienza e nella gestione. Saranno fondamentali i prossimi giorni, sperando non ci siano altri casi".