Russo: "E' mancata la zampata vincente"

domenica, 12 dicembre 2021, 19:45

Bruno Russo è comunque soddisfatto del risultato di pareggio a reti bianche maturato contro il Grosseto anche se ammette che la squadra è mancata negli ultimi 30 metri: "Abbiamo giocato una partita molto gagliarda e grintosa ma non siamo riusciti a trovare la zampata vincente. Il Grosseto è una buona squadra e oggi si è difesa bene, sono venuti qui per il pareggio, noi non abbiamo rischiato niente ma potevamo fare di più davanti speriamo di fare meglio mercoledì con la Carrarese".

"Un po' di nervosismo in campo? In effetti sì e questo non deve accadere, soprattutto perché siamo in una posizione di classifica tranquilla, non c'è ragione di sprecare energie che ci devono servire per fare gol. Novità sullo Stadio? Siamo sempre in attesa di poter consegnare la documentazione mancante".