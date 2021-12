Porta Elisa News



Nuovo stop per Papini

mercoledì, 1 dicembre 2021, 18:16

di diego checchi

La squadra di Pagliuca ha svolto delle esercitazioni tattiche e la brutta notizia è che Papini si è dovuto rifermare per un problema all'adduttore. L'augurio è che possa rientrare nel giro di breve tempo. Il giocatore che aveva già saltato le ultime due partite ha dovuto di nuovo alzare bandiera bianca. Per il resto stanno tutti bene a parte Ruggiero e Zanchetta che sono infortunati il primo da qualche settimana mentre il secondo da diverso tempo.

Detto questo, mister Pagliuca ha un ampio ventaglio di scelte e fino all'ultimo soprattutto a centrocampo non svelerà quali saranno le sue indicazioni in vista della gara casalinga di sabato alle ore 17:30 contro la Carrarese, visto che è rientrato in gruppo anche Eklu e si candida per una maglia da titolare. Vedremo negli ultimi due allenamenti quello che succederà, certo è che la Lucchese soprattutto sulla linea mediana ed in attacco può optare per diverse soluzioni a testimonianza dell'ottimo lavoro fatto dal diesse Deoma nella costruzione della squadra in fase di calciomercato. Per domani è prevista una seduta mattutina sul campo sintetico di Porcari.