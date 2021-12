Ufficiale: Lucchese-Carrarese si giocherà il 15 dicembre

Altri articoli in Porta Elisa News

martedì, 7 dicembre 2021, 13:33

Niccolò Belloni è intervenuto alla trasmissione Corner Corto durante la quale tanti tifosi sono intervenuti per manifestare l'apprezzamento per le sue giocate e potenzialità: "Un pensierino ai play off lo facciamo, ma la salvezza resta il nostro primo obiettivo"

lunedì, 6 dicembre 2021, 18:41

Possessi palla, partitelle ed esercizi tecnico-tattici per riprendere confidenza con il pallone. Tutti presenti eccezion fatta per Papini che ne avrà per un pò di tempo: è probabile che il giocatore possa rientrare agli ordini di Pagliuca all'anno nuovo visto il guaio muscolare che si è procurato la scorsa settimana...

domenica, 5 dicembre 2021, 16:20

Il dirigente rossonero conferma che non c'è ancora una data fissata per il recupero: "E' una decisione che deve prendere la Lega. Sappiamo solo che dovrà essere giocata entro 15 giorni, è probabile che si giochi il 15 dicembre.

sabato, 4 dicembre 2021, 16:50

Lucchese-Carrarese è durata solo un tempo conclusosi sullo 0-0: l'arbitro Calzavara ha ritenuto non fosse possibile continuare la gara su un campo allagato in larga parte. Da definire la data del recupero che riprenderà dal secondo tempo e con gli apuani in dieci uomini: ipotesi 8 o 15 dicembre