Carpeggiani (agente di Eklu): "Le dichiarazioni di Russo sono inaccettabili"

mercoledì, 19 gennaio 2022, 16:48

di diego checchi

Augusto Carpeggiani, procuratore di Shaka Mawuli Eklu, vuole rispondere alle affermazioni di Bruno Russo riguardanti la cessione del suo assistito dopo che il calciatore classe 1998 non ha voluto rilasciare dichiarazioni, pur essendo stato contattato ripetutamente, dopo il trasferimento al Suditirol. “Le dichiarazioni di Bruno Russo sul mio assistito sono inaccettabili – commenta Carpeggiani -. Shaka Mawuli non è mai stato irrispettoso nei confronti della società e ha sempre dato tutto per la maglia della Lucchese. Ricordo che ha giocato anche con il naso fratturato e dopo un’infiltrazione al ginocchio operato. Se le parole di Bruno Russo sono dovute alla contestazione di ieri da parte dei tifosi per la cessione del giocatore, penso siano comunque inaccettabili. Ad ogni modo i tifosi devono capire che nel mondo del calcio il 90 per cento delle società fanno plusvalenze e quella di Shaka ne è l’esempio. La società rossonera sta facendo tanti sacrifici e la squadra di Pagliuca sta esprimendo un gioco bellissimo. Dopo una gara spettacolare come quella di ieri il pubblico dovrebbe applaudire invece che contestare”.

E' vero che la Lucchese ha proposto un rinnovo di contratto al suo assistito?

“Confermo anche questo, ma se c’è una squadra importante con altre ambizioni che vuole il ragazzo, non vedo perché non si dovesse concludere l’affare. Shaka non è andato via a zero e non ha rescisso il contratto, quindi l’affare lo hanno fatto in tre. Poi, come afferma Bruno Russo, non è vero che Shaka Mawuli non era conosciuto prima del suo arrivo a Lucca e anzi, a volerlo era proprio il Sudtirol. Per questioni di tempistiche non si concluse concluso il suo trasferimento a luglio in Alto Adige. In seguito sono stati bravi Deoma a crederci e a portarlo alla Lucchese e Pagliuca a valorizzarlo”.