Cessione di Eklu, iniziano a circolare le cifre dell'affare

venerdì, 21 gennaio 2022, 15:21

L'Alto Adige protagonista del mercato invernale: dopo l'acquisto del rossonero Eklu Shaka, ecco quello dell'attaccante del Renate Galuppini, con il chiaro intento di voler chiudere la pratica promozione il prima possibile e ritrovarsi in serie B nel prossimo campionato. Intanto, iniziano a filtrare le prime voci sul prezzo di cessione di Eklu.

Secondo il sito www.padovasport.tv, il club altoatesino avrebbe sborsato alla Lucchese 100mila euro subito e altri 100mila in caso di promozione in serie B dei biancorossi. "Che il Südtirol fosse pronto a investire in vista del mercato del gennaio lo si sapeva – si legge in un articolo apparso sulla testata veneta – ora siamo in grado di svelarvi anche le cifre delle prime due operazioni invernali. Gli acquisti del centrocampista Mawuli e dell'attaccante Galuppini. Per il primo il club altoatesino ha pagato 100 mila euro subito alla Lucchese, più 100 mila euro di bonus in caso di promozione. Per il bomber del Renate, che ha firmato fino a giugno 2024, il Südtirol ha chiuso a 280 mila euro dopo una richiesta in partenza del club brianzolo di circa 500 mila. Cifre sicuramente rilevanti per la serie C, e potrebbe non essere finita qui.