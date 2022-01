Coletta ancora una volta sugli scudi

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 23 gennaio 2022, 18:19

Il tecnico rossonero: "E' tanta la delusione per una partita persa che abbiamo per lunghi tratti avuto in mano. Siamo stati bravi a creare situazioni di gioco importanti, che però non siamo riusciti a finalizzare. Il gol dell'Olbia ha rotto gli equilibri"

domenica, 23 gennaio 2022, 16:55

Il dirigente rossonero: "Dopo un ottimo primo tempo, nel momento in cui la partita sembrava essere nelle nostre mani, abbiamo preso un gol da un giocatore come Ragatzu che ha questi colpi: purtroppo non siamo riusciti a fare nostra la gara quando sembravamo in controllo: il calcio è questo.

domenica, 23 gennaio 2022, 13:32

Trasferta sarda per i rossoneri che hanno a disposizione i due nuovi acquisti che si accomodano in panchina: Pagliuca cambia molti giocatori e lancia dal primo minuto Brandi, Nanni e Baldan. Occasioni in avvio per Corsinelli e Nanni.

sabato, 22 gennaio 2022, 17:45

La Lucchese impegnata a Olbia nella prima trasferta dell'anno cerca nuovi punti e può contare sui nuovi acquisti arrivati nei giorni scorsi che comunque dovrebbero partire dalla panchina: la probabile formazione