Falcone dà spettacolo anche in Serie A

Altri articoli in Porta Elisa News

domenica, 16 gennaio 2022, 16:41

La buona notizia da Imola è che tutti i giocatori di Fontana sono negativizzati e quindi il tecnico rossoblu potrà avere tutto il gruppo a disposizione. A Lucca, Fontana dovrebbe presentare un 4-3-3 con Padovan terminale offensivo accanto a De Sarlo e Turchetta, anche se in qualche circostanza Padovan si...

sabato, 15 gennaio 2022, 18:54

Tanti nodi da sciogliere per mister Pagliuca sulla formazione che affronterà l'Imolese nella gara in programma martedì 18 gennaio allo Stadio Porta Elisa. Con Eklu sul piede di partenza, a centrocampo spazio per Visconti o Brandi

venerdì, 14 gennaio 2022, 16:56

Il centrocampista ghanese potrebbe essere risparmiato per la gara contro l'Imolese visto che la trattativa è molto ben avviata con il Sud Tirol e potrebbe convenire preservarlo dal rischio infortunio. Schimmenti finisce la sua esperienza in rossonero e torna al Catanzaro, Lovisa rientra alla Fiorentina

venerdì, 14 gennaio 2022, 14:23

La Lucchese conferma l'esistenza di trattative per la cessione della società, dopo che era emersa la notizia di un contatto con l'imprenditore maltese Joseph Portelli e annuncia di entrare in silenzio stampa sull'argomento: "Dal momento in cui, eventualmente, ci saranno fatti concreti o progetti meritevoli da presentare alla città, ai...